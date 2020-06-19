Kuşadası'nda metan gazı sıkışması nedeniyle 2 hektar makilik alan yandı

Yangın, saat 13.30 sıralarında, Dilek Yarımadası Milli Park alanına 5 kilometre mesafede bulunan Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Mahallesi'ndeki eski çöp döküm alanında metan gazı sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki Kuşadası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Kuşadası Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 söndürme helikopteri ve 1 dozerle 36 orman işçisi sevk edildi.

2 HEKTARLIK BOZUK MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı balık adam ekipleri de su tankerleri ve dozerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülürken, 2 hektarlık bozuk makilik alan zarar gördü.