19 Haziran 2020, Cuma
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Kuşadası'nda metan gazı sıkışması nedeniyle 2 hektar makilik alan yandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 'nda eski çöp metan gazı sıkışması nedeniyle çıkan , İlçe 'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2 hektarlık bozuk makilik alan zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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2 HEKTAR MAKİLİK ALAN KÜL OLDU!

, saat 13.30 sıralarında, Milli Park alanına 5 kilometre mesafede bulunan 'nin Davutlar Mahallesi'ndeki eski çöp metan gazı sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki Kuşadası 'ne ait bozuk makilik alana da sıçradı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 söndürme helikopteri ve 1 dozerle 36 orman işçisi sevk edildi.

2 HEKTARLIK BOZUK MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı balık adam ekipleri de su tankerleri ve dozerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte söndürülürken, 2 hektarlık bozuk makilik alan zarar gördü.

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