19 Haziran 2020, Cuma
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Adana'da acı olay! Oğlunun gölete düştüğünü sanan baba boğuldu

'nın Tufanbeyli ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Bahçesini sularken oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu fark eden (34), gölette boğulduğunu düşünerek suya girdi. Yasin Güzelel gölette boğuldu, Abdulkadir'in ise park halindeki otomobilin içinde oyun oynadığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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ADANA'DA ACI OLAY! OĞLUNUN GÖLETE DÜŞTÜĞÜNÜ SANAN BABA BOĞULDU

Olay, öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. , bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark etti. Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi. Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

Gelen sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı. Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi. Güzelel'in cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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