Sivas'ta zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı
Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar, Sivas ve Yıldızeli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 16 ACU 906 plakalı kamyon, Süleyman K'nin kullandığı 60 DG 199 plakalı hafif ticari araç, Recai E. (55) idaresindeki 05 ABD 390 plakalı otomobil ve Cemal T. (60) yönetimindeki 06 GC 2938 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler Cemal T. ve Recai E. ile araçlarda bulunan Sevim Karaca (63), Metin Sezgin (42), Semiha (46), Kerime (25), Zeynep (8) ve Aylin Ertürk (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas ve Yıldızeli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
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