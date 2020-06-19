Kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı!
Son dakika haberine göre; Bağcılar'da eşiyle tartıştığı sırada pencereden atladığı ileri sürülen kadın yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, E.U. ile eşi V.U. arasında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Korkan V.U, üç katlı binanın birinci katında bulunan evinin penceresinden atladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.
Evinde kendine zarar verdiği belirtilen E.U. da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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