Bursa'da korkunç cinayet! Annesini 50 bıçak darbesiyle öldürdü
Bursa'da, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi (48), 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra onun kanıyla elbise dolabına, 'Bu mahallenin onuru var' yazan üniversite öğrencisi Berke Karasu (27) ilk duruşmada, "Hala kendimi toparlayamadım. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.
Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde, geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Tülin Beygirci, işe gitmeyince, mesai arkadaşları şüpheye kapılıp, polisi aradı.
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