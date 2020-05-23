23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bursa'da korkunç cinayet! Annesini 50 bıçak darbesiyle öldürdü

'da, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi (48), 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra onun kanıyla elbise dolabına, 'Bu mahallenin onuru var' yazan üniversite öğrencisi Berke Karasu (27) ilk duruşmada, "Hala kendimi toparlayamadım. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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KORKUNÇ CİNAYET! ANNESİNİ 50 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde, geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Tülin Beygirci, işe gitmeyince, mesai arkadaşları şüpheye kapılıp, polisi aradı.

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