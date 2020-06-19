İstanbul'da kangal cinsi köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya aldılar
Eyüpsultan'da geçen hafta yasa dışı köpek dövüşü organize edildi ve kangal cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp anbean kameraya kaydettiler. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.
Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi.
HER ANINI KAYDETTİLER
Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
"YANAŞMAYIN RAHAT BIRAKIN KÖPEKLERİ"
Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi. Bilindiği üzere kangal cinsi köpekler Sivas ile özdeşleşmiştir ve burada yetişen kangallar dünyaca tanınmaktadır.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bagajdan çıktı! Tam 16 kilo
- Corona virüs ilacı bulundu!
- BİM'de cuma indirimleri neler?
- Dondurmada korona tehlikesi var mı?
- En güzel cuma mesajları
- Virüsü yenen Özyaral: O kadar sinsileşti ki...
- Adalar Kaymakamlığı'ndan elektrikli araçlarla ilgili flaş karar
- Karneler nasıl alınacak?
- Kıskançlık krizi! Kanlar içinde 200 metre...
- İstanbul trafiğinde son durum
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?
- e-okul.meb.gov.tr: Karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama ekranı
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri
- e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama
- Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Cuma Hutbesi 19 Haziran 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Halis Niyet ve Samimiyet
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları