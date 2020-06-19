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İstanbul'da kangal cinsi köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya aldılar

Eyüpsultan'da geçen hafta yasa dışı dövüşü organize edildi ve cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp anbean kameraya kaydettiler. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine sona erdirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi.

İstanbul'da kangal cinsi köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya aldılar İSTANBUL'DA KANGAL CİNSİ KÖPEKLERİ ACIMASIZCA DÖVÜŞTÜRÜP KAMERAYA ALDILAR

HER ANINI KAYDETTİLER

Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

"YANAŞMAYIN RAHAT BIRAKIN KÖPEKLERİ"

Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü. Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi. Bilindiği üzere kangal cinsi köpekler ile özdeşleşmiştir ve burada yetişen kangallar dünyaca tanınmaktadır.

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