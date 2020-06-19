Elazığ'da kızı Merve’nin canını alan ve intihara kalkışan katil baba öldü
Elazığ'da 20 yaşındaki Merve Konukoğlu görüşmek istemediği babası tarafından acımasızca öldürüldü. Baba kızının canını aldıktan sonra intihara kalkmıştı. Katil babanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Dehşet saçan babanın 6 ay önce mezar kazdığı ortaya çıkmıştı.
Elazığ'da eşinden boşanan ve önceki gün üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ayrıca daha önce köyde mezar kazdığı ileri sürülen baba da hayatını kaybetti.
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