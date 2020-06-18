18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasına yıldırım düştü

'da bulunan 1. binasının misafirhane bölümüne düştü. Yıldırım düşme anını gören esnaf , "Birden gürültü koptu. Ardından şimşek çaktı ve karşı taraftan Meteoroloji'den dumanlar çıkmaya başladı. Hemen itfaiye geldi ve şu an bir problem yok" diye konuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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METEOROLOJİ BİNASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Saat 14.00 sıralarında 'da bulunan 1. binasının misafirhane bölümüne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldırım düşmesiyle birlikte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan söndürme sensörleri devreye girdi. Olay yerine ulaşan ekipler hem misafirhane bölümünde hem de yangın söndürme sensörlerinin bulunduğu noktada inceleme yaptı. Yaşanan olayda kimse zarar görmedi. İncelemelerin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.



"BİRDEN GÜRÜLTÜ KOPTU"
Yıldırım düşme anını gören esnaf , "Birden gürültü koptu. Ardından şimşek çaktı ve karşı taraftan Meteoroloji'den dumanlar çıkmaya başladı. Hemen itfaiye geldi ve şu an bir problem yok" diye konuştu.

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