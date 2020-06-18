18 Haziran 2020, Perşembe
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Bursa'da maske takmayanlara ceza kesildi

’da açık alanlarda takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından ilk gün birçok kişinin karara uyduğu görülürken bazı kişiler ise sokağa maskesiz çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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MASKE TAKMAYANA CEZA!

Polisler ise takmayanlara 392 TL ceza kesti. Ayrıca çarşı ve meydan gibi insan kalabalıklığının yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.

"SÜREÇ BU HASTALIĞIN CİDDİYETİNİ GÖSTERDİ"

Getirilen maske yasağı ile ilgili konuşan Mehmet Nuri Çelik (58), "Maske konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Kendimizi bilecek konumdayız. Zaman içerisinde böyle büyük olaylar meydana gelmiş. Halk olarak biz örnek davranışlar sergilersek, bu hastalığı yeneriz. Normal sürece geçtiğimizden beri insanların sözlerine uymamaları sebebiyle vaka sayıları yükselmeye başladı. Bu süreç bize bu hastalığın ciddiyetini gösterdi" dedi.

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