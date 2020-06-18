İstediği ayakkabıyı almayan annesini darp etmişti! O kızın ifadesi ortaya çıktı
Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Çorlu’da bulunan bir AVM’de istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden ittiği iddia edilen genç kızın görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu. Kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturan anne-kız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıkça hakkında soruşturma başlatılan genç kız ifade verdi. P.D. ifadesinde “Annem ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben annemin kolundan tutarak hızlıca çektim. Tek amacım annemi ikna edip ayakkabıyı almasını sağlamaktı” dedi. Annesi ise ifadesinde darp edildiğini doğrulasa da kızından şikayetçi olmak istemedi. Anne, videoyu çeken mağaza görevlisinden şikayetçi oldu. Ancak genç kız hakkında başlatılan soruşturma dosyası yaşı 18 yaşından küçük olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderildi.
Çorlu'daki bir AVM'de yer alan mağazada bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu.Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Çorlu merkezdeki bir AVM'de yaşandığını belirleyince 'Alt soyun üst soya eziyeti' suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazada çalışanların bilgisine başvurmuştu. Yapılan araştırmalar sonunda da annenin N.D., kızının da 17 yaşındaki P.D. olduğu belirlenmişti.
"TEK AMACIM ANNEMİ İKNA EDİP AYAKKABIYI ALDIRMAK"
Türkiye'nin gündemine bir anda oturan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kız P.D. savcılığa ifade verdi. P.D. ifadesinde kendisini böyle savundu: "N.D. benim annem olur. 2 Haziran günü annem ile birlikte AVM'ye ayakkabı almaya gitmiştik. Annemden beğendiğim ayakkabıyı almasını istemiştim. Annem ayakkabıyı alıp faturasını kestirmeye giderken aramızda sözlü tartışma çıktı. Annem ayakkabıyı almaktan vazgeçip merdivenlerden inmek üzere hareket edince ben annemin kolundan tutarak hızlıca çektim. Bu esnada annem dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Benim annemi yaralamaya yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Tek amacım annemi ikna edip ayakkabıyı almasını sağlamaktı."
Anne N.D. ise ifadesinde, "AVM'ye kızım P.D. ile birlikte alışveriş için gittik ve AVM girişinde 3-4 merdiven üst tarafında bulunan ayakkabı reyonuna girdik. Burada kızım ayakkabı beğendi. Pahalı olduğu için almak istemedim. Kızım da 'anne bana para ver dışarıdan alayım' dedi. Ben de şu an bende para yok deyince 'tamam o zaman bu ayakkabıyı alalım' dedi.
"DENGEMİ KAYBEDİP DÜŞTÜM"
Ben de 'tamam' dedim ve satın alma işlemi için yukarıya çıktım. Kızım aşağıdan 'ne bakıyorsun hadi alsana ayakkabıyı' diye sert bir şekilde bağırınca aşağıya yanına indim ve kendisine 'niye bağırıyorsun, almıyorum vazgeçtim' dedim. Sonra kızım kolumdan ve elbisemden çekiştirerek 'hadi alsana, ne bekliyorsun' şeklinde aynı şeyleri defalarca söyledi. Ben mağazadan çıkmak için merdivenlere doğru giderken kızım beni çekiştirerek mağaza içerisine sokmaya çalışıyordu. Merdivenlerin başına geldiğimizde kızımın çekiştirmelerinden kurtulmak için hızlı bir şekilde kolumu çekince dengemi kaybettim ve merdivenlerden aşağıya doğru düştüm.
"KIZIM HAKARET ETMEDİ"
Mağazada bulunan çalışanlar yanıma geldi ve beni yerden kaldırdılar. Daha sonra mağaza çalışanlarının kızıma 'neden anneni itiyordun' diye tepki gösterdiklerini duydum. Burada kızıma tanımadığım mağaza çalışkanı olarak bildiğim bayanın 'seni yamulturum' diye bağırdığını ve kızımın peşinden gittiğini gördüm
Daha sonra bir müddet mağazada kaldık ve mağaza çalışanları kızım ile konuşup onu sakinleştirdikten sonra beraberce oradan ayrıldık. Olaydan dolayı kızım P.D.'den davacı ve şikâyetçi değilim. Kasıtlı olarak beni ittiğini düşünmüyorum. AVM'de olay görüntüsünü çekerek paylaşan G.'den davacı ve şikâyetçiyim" dedi.
Soruşturmayı yürüten savcılığın şüphelinin 18 yaşından küçük olması sebebiyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdiği öğrenildi. Anne-kız uzlaşırsa P.D. hakkında yürütülen soruşturma kapanacak.
Nazif Karaman/SABAH
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