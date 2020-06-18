Karantinaya alınan Tüketici Mahkemesi ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi ile ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, “Mahkeme hakimleri ve personeli idari izinli sayılarak kendilerini izolasyonda tutmaları için evlerine gönderilmiş, mahkeme faaliyetleri ise geçici olarak durdurulmuştur” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi ile ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti:
İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nde görevli bir personele uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkeme hakimleri ve personeli idari izinli sayılarak kendilerini izolasyonda tutmaları için evlerine gönderilmiş, mahkeme faaliyetleri ise geçici olarak durdurulmuştur. Mahkeme hakimler ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir.
Faaliyeti geçici olarak durdurulan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin işlerine bu süreçte diğer İstanbul Tüketici Mahkemeleri dönüşümlü olarak bakacaktır. Başsavcılığımızca Kovid-19'a karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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