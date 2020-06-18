18 Haziran 2020, Perşembe
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Halkı paniğe sürüklemişti! Koronavirüs provokatörüne dava!

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, ’den tüm dünyaya yayılan ve mart ortasında ’de de görülmeye başlanan koronavirüs salgını ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan şüpheli hakkında jet bir dava açıldı. Attığı tweetle halkı korku ve paniğe sürüklediği ileri sürülen şüpheli yargılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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KORONAVİRÜS PROVOKATÖRÜNE DAVA!

'den tüm dünyaya yayılan ve mart ortasında 'de de görülmeye başlanan koronavirüs salgını ardından provokasyon içerikli çok sayıda video ve görsel sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Bu konuyla ilgili flaş bir iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Faik T. isimli bir şüphelinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

"KORKU VE PANİK YARATMAK"
İddianamede, Twitter hesabı üzerinden halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla 'tehdit' suçunu oluşturabilecek nitelikte paylaşım yapan şüphelinin, 23 Mart günü cadde kenarında hareketsiz şekilde yatan bir şahsın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştığı belirtildi.

"PİŞMANIM"
Paylaşıma, "İstanbul Eminönü Corona virüsünden dolayı öldüğü söyleniyor" şeklinde yorum yazdığı ifade edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, şüphelinin savunmasında Twitter hesabının ve paylaşımın kendisine ait olduğunu, halkı paniğe sevk edecek bir amaç gütmediğini, pişman olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

YARGILANACAK
Şüpheli hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde 'nde yargılanacak.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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