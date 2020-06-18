18 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde bir otoparkta çıkan maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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KARTAL'DA OTOPARKTA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

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