17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika haberi... Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ın ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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ŞIRNAK'TA PATLAMA! 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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