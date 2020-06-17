Son dakika haberi... Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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