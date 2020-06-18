Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı | 18 Haziran 2020 hava durumu
18 Haziran 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Haziran 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale dışında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın kıyıları haricinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aakşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop haricinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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