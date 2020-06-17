17 Haziran 2020, Çarşamba
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Tunceliler gözyaşlarıyla uğurladı, Vali Sonel ağlayarak veda etti

'den Valiliğine atanan , gözyaşları arasında kente veda etti, vatandaşlar da ağlayarak onu uğurladı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan , Tunceli'nin isminin artık terörle anılmadığını ve şehri konumuna geldiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Valiler Kararnamesiyle Valiliği'nden Valiliği'ne atanan , valilik önünde toplanan yüzlerce kişi tarafından uğurlandı. , beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vali yardımcıları ile kendisini uğurlamak isteyenlerle vedalaştı.

"SENDEN ÇOK MEMNUNDUK, GİTMENİ İSTEMİYORUZ"

Bu sırada valilik önünde bekleyen 80 yaşındaki 2 kadın, ağlayarak Vali Sonel'e sarıldı. 'Senden çok memnunduk, gitmeni istemiyoruz. Bizlere çok yardımın dokundu' diyen kadınların ellerini öpen Vali Sonel, helallik istedi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Vali Sonel, Tunceli'nin isminin artık terörle anılmadığını ve şehri konumuna geldiğini söyledi.

"TUNCELİ KISA SÜREDE HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ"

Vali Sonel, 3 yıl boyunca gururla görev yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendilerinin bizlere vermiş olduğu güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlerle yaptıkları kahramanca ve başarılı mücadeleleri ile Tunceli kısa sürede huzur şehri haline geldi. Tunceli artık eski Tunceli değil. Tunceli'ye sahip çıkan güzel insanlar var artık. Tunceli'de görev yapmaktan ve buradaki güzel misafirperver insanları tanımaktan son derece memnunum, mutluyum. Artık Ordu'da bir eviniz var. Kapım her zaman sizlere açıktır. Allah için söylüyorum ben sizleri çok sevdim. Tunceli'ye çok sevdik, hepiniz başımızın tacısınız" dedi.

UĞURLAMAYA KATILDILAR

Vali Sonel'i uğurlamaya, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ile İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve partilerin yöneticileri de katıldı.

İzmir, Samsun ve Adana valileri de dahil olmak üzere birçok ilin valisi değişti İZMİR, SAMSUN VE ADANA VALİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

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