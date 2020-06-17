Bayraktar ailesine ‘iftira’ya dava! Mustafa Hoş hesap verecek
Halk TV’de katıldığı programlarda İran asıllı Mesut Mevlevi’nin ölümü ile Selçuk Bayraktar’ın yetkilisi olduğu Baykar Makine arasında ilişki kurmaya yeltenen Mustafa Hoş hakkında dava açıldı. Hoş, ‘İftira’ suçundan yargılanacak. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
Halk TV'de katıldığı programlarda Baykar Makine yetkilileri Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Halk TV'de program yapan Mustafa Hoş hakkında iddianame düzenlendi.
İRTİBAT KURMA ÇABASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halk TV'de programı olan gazeteci Mustafa Hoş hakkında verilen şikâyet dilekçesine yer verildi. Dilekçede, Hoş'un 13–16 Şubat tarihlerinde Halk TV'de yayınlanan programlarda, Selçuk Bayraktar ve Özdemir Bayraktar'ın yetkilisi olduğu Baykar Makine şirketi ile İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Mesut Mevlevi isimli kişi arasında irtibat kurmaya çalıştığı yer aldı.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
İddianamede, şikâyet dilekçesi ardından soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında şikayete konu haber programlarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı dijital materyalin bilirkişi marifetiyle incelendiği belirtildi.
Savcılıkça, müşteki Özdemir ve Selçuk Bayraktar'ın yetkilisi olduğu şirket ile cinayet sonucu öldürülmüş Mesut Mevlevi isimli şahıs arasında hiçbir bir irtibat olmamasına rağmen Hoş'un farklı tarihlerde yayınlanan televizyon programlarında, Bayraktar Holding ile cinayet sonucu öldürülen Mevlevi isimli kişi arasında gizli bir ilişki olduğunu söylediği belirtildi.
"İFTİRA SUÇUNU İŞLEDİ"
Hoş'un Selçuk Bayraktar'ın Mevlevi gibi çok önemli bir adamını kaybettiğini, öldürülmesinden sonra da bu karanlık ilişkilerin devam ettiğini beyan ederek müştekilere karşı iftira suçunu işlediği kaydedildi.
Şüpheli Mustafa Hoş hakkında 'İftira' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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