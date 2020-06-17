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Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem dersleri için internete kavuştu

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Giriş: 17.06.2020 14:59
Güncelleme:17.06.2020 15:13
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde internet erişimi sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal medyadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenişleri karşılık buldu. İnternet sorunu yaşandığı için derslerinden geri kalan iki küçük kızın sorunu Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir tarafından çözüme kavuşturuldu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…
Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem internete kavuştu
Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem internete kavuştu
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