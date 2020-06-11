Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kırıkkale'de maske üretim atölyesini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavrüs ile mücadele sürecinde cerrahi maske ihtiyacını karşılamak üzere kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen Kırıkkale'deki günlük 3 milyon maske üretim kapasitesine sahip Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.
Bakan Varank, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan cerrahi maske üretim atölyesini ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyarette, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti. Ziyarette atölyeyi gezip, yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, çalışanlar ile sohbet etti.
'ÜRETİM İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE SÜRECEK'
Bakan Varank, atölyedeki makinelerin tamamının MKEK tarafından üretildiğini açıkladı. Bakan Varank, "Valiliğimiz ile birlikte Halk Eğitim Merkezimizle tesisi hayata geçirmiş olduk. Burada üretilen maskelerin tamamı, şuanda Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Sağlık Bakanlığımızın ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Günlük 3 milyon maske üretme kapasitesi var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte elde ettiğimiz koordinasyon kabiliyetinin güzel meyvelerinden bir tanesidir. Buradaki üretim ihtiyaç olduğu sürece sürecek" dedi.
'GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde çok başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, "Bunu dünyanın bir çok ülkesi, gelişmiş ülkeler kabul etti. Hem dayanışma, hem vatandaşlarımızın gayreti hem de Türkiye'deki sanayi ve teknoloji kuruluşlarımızın kabiliyetleri ile bir araya gelerek neler başarabileceğimizi göstermiş olduk. Biz mutluyuz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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