17 Haziran 2020, Çarşamba
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Hindistan, Brezilya ve Meksika'da koronavirüs felaketi! Rakamlar korkuya yol açtı

Son dakika haberine göre; , ve koronavirüse karşı çaresiz kaldı. 3 ülkede bugün açıklanan vaka ve ölüm sayıları büyük korku yarattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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RESMEN KABUSA UYANDILAR! RAKAMLAR FELAKET

ve 'dan Covid-19 salgınıyla ilgili bugün gelen rakamlar korku ve endişe yarattı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 730

Meksika'da verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi.Ülkede, Kovid-19 da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

BREZİLYA'DAN REKOR ÖLÜM SAYISI GELDİ

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜMLER ZİRVE YAPTI

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin olurken, can kaybı da 11 bin 921'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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