15 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu

Son dakika haberine göre; 'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu. 'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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SURLARDAN KOPAN TAŞLAR YOLA SAVRULDU

'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.

Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.

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