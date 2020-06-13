Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: Yaralılar var
Son dakika haberine göre Beyoğlu Okmeydanı’nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2’si ağır 5’i yabancı uyruklu 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Şengül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde sensörlü lamba armatürü imal eden bir atölyede, sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda içerideki 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerleri ve otomobiller ağır hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çöl sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerindeki tüpleri dışarıya çıkarttı.
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