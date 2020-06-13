İstanbul'daki patlamanın nedeni belli oldu! Bölgeye Özel harekat polisleri sevk edildi |Video

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni belli oldu. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını olay yerinden aktaran A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, iş yerindeki gaz sıkışması nedeniyle yaşandığını ifade etti. Almaçayır, patlama bölgesine giriş ve çıkışların kapatıldığı ve tedbir amaçlı özel harekat polislerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde yaşanan ve 5 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni belli oldu. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını olay yerinden aktaran A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, iş yerindeki gaz sıkışması nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Almaçayır, patlama bölgesine giriş ve çıkışların kapatıldığı ve tedbir amaçlı özel harekat polislerinin olay yerinde olduğunu söyledi.