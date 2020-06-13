13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da yılanın köpeğe saldırması anbean kameralara yansıdı

Bursa’da yılanın köpeğe saldırması anbean kameralara yansıdı

Havaların ısınmasıyla yurdun dört bir tarafından haberleri gelirken ’da da ilginç bir olay yaşandı. Muradiye ilçesinde köpeğe saldıran cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
TAM O AN! YILAN KÖPEĞE SALDIRDI

'nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren 'in köpeğine saldırdı.O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.

Bursa’da yılanın köpeğe saldırması anbean kameralara yansıdı BURSA’DA YILANIN KÖPEĞE SALDIRMASI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

GÖZDEN KAYBOLDU

Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

Kayseri'de yılan avcısı metresi 300 liraya eliyle yılan yakalıyor KAYSERİ'DE YILAN AVCISI METRESİ 300 LİRAYA ELİYLE YILAN YAKALIYOR
Resmen kabus! O illere yılan uyarısı geldi... RESMEN KABUS! O İLLERE YILAN UYARISI GELDİ...
Trabzon'da çay bahçesinde yılan ısırmıştı... Hayatını kaybetti! TRABZON'DA ÇAY BAHÇESİNDE YILAN ISIRMIŞTI... HAYATINI KAYBETTİ!

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA