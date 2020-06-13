Bursa’da yılanın köpeğe saldırması anbean kameralara yansıdı
Havaların ısınmasıyla yurdun dört bir tarafından yılan haberleri gelirken Bursa’da da ilginç bir olay yaşandı. Muradiye ilçesinde köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı.O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.
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