01 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzon'da çay bahçesinde yılan ısırmıştı... Hayatını kaybetti!

’un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Müdür Yardımcısı 43 yaşındaki Recep Ali Düzenli yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TRABZON'DA ÇAY BAHÇESİNDE YILAN ISIRMIŞTI...

Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli'yi ısırdı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, 'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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