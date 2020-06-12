Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin seyahatlerinde "izin şartı" sürüyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.
Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.
Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.
BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS YOLU İLE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR
Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.
E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.
Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.
Bilim Kurulunun önerisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Balıkesir'de korkutan deprem!
- Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
- Ankara'da sel ölüm getirdi
- Yine aynı görüntü! Uslanmıyorlar
- Maçka Parkı'ndaki dehşette ifadeler ortaya çıktı
- Dehşet anları kamerada! Sel sularında sürüklenip...
- Nüfus müdürlüklerinde yoğun mesai
- Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
- Utanç verici! Sağlıkçıya taciz...
- Feci kaza böyle görüntülendi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?