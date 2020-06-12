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Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin seyahatlerinde "izin şartı" sürüyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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SEYAHATLERDE İZİN ŞARTI DEVAM EDİYOR

Başkan 'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? ALO 199 VEFA DESTEK HATTI VE E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS YOLU İLE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.

önerisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.

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