65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurmuştu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, 65 yaş ve üstüne memleket izni çıktı. Memlekete gitmek için heyecan içinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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