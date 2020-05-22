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Haberler Galeri 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurmuştu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, 65 yaş ve üstüne memleket izni çıktı. Memlekete gitmek için heyecan içinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:33
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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın döneminde bütük fedakarlık gösteren 65 yaş ve üzeri vatandaşlara müjdeli haberi duyurmuştu. Bayramda memlekete gidebileceklerini öğrenen 65 yaş üstü vatandaşlar, seyahat izin belgesi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı...

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığından '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususları belirledi.