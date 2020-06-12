Samsun’da ambulansta sağlıkçıyı elle taciz eden şahıs gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde' bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ELLE TACİZ
Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ankara'da sel ölüm getirdi
- Maçka Parkı'ndaki dehşette ifadeler ortaya çıktı
- Kuzenlerini vuran şahıs şoke etti!
- Normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi!
- Feci kaza böyle görüntülendi!
- Balıkesir'de korkutan deprem!
- Akıllara durgunluk veren hırsızlıkta flaş gelişme!
- Nüfus müdürlüklerinde yoğun mesai
- Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
- Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?