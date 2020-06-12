12 Haziran 2020, Cuma
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Samsun’da ambulansta sağlıkçıyı elle taciz eden şahıs gözaltına alındı

'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde' bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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UTANÇ VERİCİ! SAĞLIKÇIYA TACİZ...

Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ELLE TACİZ

Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını ettiği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Adliyesine sevk edildi.

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