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Haberler Galeri Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

Son dakika haberi... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Gözler bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:16
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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceği oldu. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte cevaplar...

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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kritik başlıkların ele alınacağı kabine, sosyal mesafeye uygun, maskeli ve dezenfektan önlemleriyle iki buçuk ay aradan sonra yüz yüze toplanacak.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."

Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.

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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.