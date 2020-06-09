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Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
Son dakika haberi... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Gözler bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 11:16
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