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Son dakika: Malatya'da şaşkına çeviren görüntüler! Yılan akarsuda aniden gelip... | Video
Son dakika haberi... Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yılanın akarsuda bulunan alabalığı yakaladığı anlar, kameraya yansıdı. Bu anları izleyenler şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.
Olay, sabah saatlerinde, Arapgir'de meydana geldi.
Kozluk bölgesindeki akarsuya giren yılanın alabalığı yakalayarak, kıyıya taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bu anları izleyenler, şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.