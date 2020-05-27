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Son dakika: Malatya'da şaşkına çeviren görüntüler! Yılan akarsuda aniden gelip... | Video

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Giriş: 27.05.2020 16:28
Güncelleme:27.05.2020 16:41
Son dakika haberi... Malatya'nın Arapgir ilçesinde, yılanın akarsuda bulunan alabalığı yakaladığı anlar, kameraya yansıdı. Bu anları izleyenler şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

Olay, sabah saatlerinde, Arapgir'de meydana geldi.

Son dakika: Malatyada şaşkına çeviren görüntüler! Yılan akarsuda aniden gelip... | Video SON DAKİKA: MALATYA'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜLER! YILAN AKARSUDA ANİDEN GELİP... | VİDEO

Kozluk bölgesindeki akarsuya giren yılanın alabalığı yakalayarak, kıyıya taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu anları izleyenler, şaşırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda kişinin ilgisini çekti.

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