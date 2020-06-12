Bolu’da eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi
Bolu’da cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca linç girişimine uğradı. Çevredekiler, durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.
İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada genç, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı, yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı.
KADINA ŞİDDET SANDILAR
Çevredekiler, kadının darbedildiğini düşünerek, genci yere yatırıp, dövmeye başladı. Öfkeli kişiler, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumun tartışma olduğunu anlayarak, genç adamı darbetmeyi bıraktı.
BALDIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın sona ermesinin ardından çift, evlerine gitmek üzereyken, baldız da sinir krizi geçirip, ağladı.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Kadının, çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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