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Bolu’da eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi

’da cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca  girişimine uğradı. Çevredekiler, durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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YANLIŞ ANLADILAR ORTALIK KARIŞTI!

Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada genç, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı, yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı.

Bolu’da eşi ve baldızıyla tartışan gence linç girişimi BOLU’DA EŞİ VE BALDIZIYLA TARTIŞAN GENCE LİNÇ GİRİŞİMİ

KADINA ŞİDDET SANDILAR

Çevredekiler, kadının darbedildiğini düşünerek, genci yere yatırıp, dövmeye başladı. Öfkeli kişiler, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumun tartışma olduğunu anlayarak, genç adamı darbetmeyi bıraktı.

BALDIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın sona ermesinin ardından çift, evlerine gitmek üzereyken, da sinir krizi geçirip, ağladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kadının, çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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