Mezarlıkta LGBT'li rezaleti! Video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığında tarihi mezarlıkların bulunduğu alanda video çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde LGBT’li bir şahıs tarafından çekilen video klip CİMER’e ihbar edilmişti.
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığında tarihi mezarlıkların bulunduğu alanda video çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu videoyu çeken şüpheli Batu Belen ile videoda oynayan U.Ş'nin haftada bir gün ikametlerine en yakın polis merkezine imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
"SANATLA İLGİLİ BİR ESER OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BU PROJEYE KATILDIM"
Şüphelilerden U.Ş'nin emniyette verdiği ifadede, şüpheli B.B ile sosyal medya üzerinden 4-5 ay kadar önce iletişime geçtiklerini belirterek, "İngilterede bir sergi olacak. Ben bir video çekmek istiyorum. Dahil olmak ister misin?' dedi. Benim de ilgimi çekti ve kabul ettim. Sanatla ilgili bir eser olacağını düşündüğüm için bu projeye katıldım. B.B ile Karacaahmet Mezarlığı'na giderek bu videoyu çektik. Çekim bittikten sonra B.B videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte kendi hesabından paylaştı. Paylaşım sonrasında tepki görünce kaldırdı. Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim. Amacım kimseyi aşağılamak değildi. Videonun çekilme amacı kimseyi rahatsız etmek ya da kışkırtmak değildi." ifadelerini kullandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde LGBT'li bir şahıs tarafından çekilen video klip CİMER'e ihbar edilmişti.
Savcılık tarafından video klibi çeken Batu Belen hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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