11 Haziran 2020, Perşembe
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Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor! Sosyal mesafe yok

'de normalleşme dönemi ile birlikte yaz sıcaklarının da başlaması sebebi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda adeta pandemi öncesi dönemin yoğunluğu yaşanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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İNSAN SELİ YAŞANIYOR! DURUM ENDİŞE VERİCİ

(Covid-19) salgını sebebiyle zorlu bir dönem geçiren 'de 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine girildi. Normalleşmenin başlamasının ardından vatandaşlar eski günlerine dönmeye başladı.

SALGIN KONUSUNDA KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURUYOR

Sosyal kurallarına dikkat edilse bile 'in İki Eylül, Doktorlar gibi merkez caddelerinde adeta insan seli yaşanıyor. Dışarıda olan insanların eski günlerine dönmesi ise, hala tam anlamıyla bitmiş olmayan salgın konusunda kafalarda soru işareti oluşturuyor.

SOSYAL MESAFE YOK!

Vatandaşların takılması konusunda dikkatli davranmaları rahat bir nefes aldırsa da, virüs tehlikesinin henüz geçmemesi sebebiyle sosyal mesafe konusundaki dikkatsizlik endişe yaşattılar.

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