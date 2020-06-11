Sivas'tan çok acı haber: Kızılırmak'a giren 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Olay yerine gelen aileleri de büyük panik yaşadı. Bölgede arama çalışması başlatıldı.