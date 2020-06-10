Aile sağlığı merkezinde dehşet: Küfürler edip "Silahla döneceğim" diye tehdit etti

İstanbul’da aile sağlığı merkezine gelen şahıs iddiaya göre; babasına ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyanında bulunmadığı için ilaç yazılmadı. Gözü dönen cani görevli doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. "Silahla geri döneceğim" diye tehditler savururken yapılan baskınla yakalandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.