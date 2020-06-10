Aile sağlığı merkezinde dehşet: Küfürler edip "Silahla döneceğim" diye tehdit etti
İstanbul’da aile sağlığı merkezine gelen şahıs iddiaya göre; babasına ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyanında bulunmadığı için ilaç yazılmadı. Gözü dönen cani görevli doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. "Silahla geri döneceğim" diye tehditler savururken yapılan baskınla yakalandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde, dün saat 14.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi. Kişinin bu isteği görevli doktorlar tarafından kimlik beyan etmediği için kabul görmedi. Bunun üzerine doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezine geri döndü. Saldırgan, elindeki demir çubuk ile önce doktoru darp etti.
SALDIRGAN ELİNDEKİ DEMİRİ SAĞA SOLA VURDU
Daha sonra kendisinin cep telefonu ile görüntülendiğini fak eden kişi, kendisini görüntüleyen sağlık çalışanını kovalamaya başladı. Saldırganın elinden zor kurtulan kadın sağlık çalışanı, kendisini girişte bir yere kapattı. Bunun üzerine hızını alamayan saldırgan elindeki demiri sağa sola vurarak çalışanlara küfür edip tehdit etti.
SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırganın aile sağlığı merkezinden ayrılırken, "Evden silah alıp geleceğim" demesi olayın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık çalışanları ise daha sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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