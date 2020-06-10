10 Haziran 2020, Çarşamba
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Taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde karantina sona erdi

’ın İpekyolu ilçesine bağlı olan ve yasak olmasına rağmen kurulan ’nde 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana devam eden genel sona erdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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'da yasak olmasına rağmen kabul edilen evlerde 150'den fazla kişiye virüs bulaşmıştı. Taziye çadırına giden bir kadın ise hayatını kaybetmişti. 5 Mayıs'tan beri uygulanan 'nde bugün itibarıyla genel sona erdi.

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KURALLAR HATIRLATILDI

İpekyolu yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2020 tarihinde 6 vatandaşın virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatılarak, "Genel karantina sonlandırılırken, vatandaşların günlük hayatlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kişisel hijyen kurallarına uymaları, maske takmaları ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının hastalığın yeniden tekrarlamasının veya bulaşmasının önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

"GENEL KARANTİNA BİTTİ"

Mahallede devam eden karantina sürecinde yeni vakaya rastlanmadığı, mahallede ikamet eden vatandaşların izlem süreleri de tamamlandı. Kaymakam Sinan Aslan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ortanca Mahallemizdeki genel karantina süreci 9 Haziran 2020 tarih ve saat 10.00 itibari ile sonlandırılmıştır.

"POZİTİF VAKALAR HALA VAR"

Ancak pozitifliği devam eden eski vakalar bulunmaktadır. Pozitifliği devam eden vatandaşlarımızın ise ikamet ettiği hanelerde kati izolasyon uygulanacaktır. Genel karantinanın sonlandırılmasından sonra hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymaları önem arz etmektedir" denildi.

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