Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor
Muğla'da bugüne kadar Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de çok sayıda yapının yıkım işlemini gerçekleştiren Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, doğal güzellikleri ile ünlü Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesinde dünyaca ünlü İztuzu sahili manzaralı imara aykırı olarak inşa edilen 34 yapının yıkım işlemine başladı.
Ekipler, Gökbel Mahallesi ve Kargıcak koyunda yıkım gerçekleştirdi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tarihi hamamın altından bakın ne çıktı
- YÖK'ten o öğrencilere ek süre hakkı
- Herkes ağladı onlar telefona çekti!
- Rahmi Koç Müzesi'ne silahlı saldırı!
- Cadde ortasında dehşet! Arkasından yaklaşıp...
- Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş aşı açıklaması!
- 81 ilde başlıyor! Koronaya karşı önemli adım
- O ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- ŞOK'ta bu hafta neler var?
- Türkiye günlerce konuşmuştu! Karar verildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
- Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
- ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...