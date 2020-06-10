10 Haziran 2020, Çarşamba
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Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor

'da bugüne kadar , ve Fethiye'de çok sayıda yapının yıkım işlemini gerçekleştiren Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, doğal güzellikleri ile ünlü Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesinde dünyaca ünlü İztuzu sahili manzaralı imara aykırı olarak inşa edilen 34 yapının yıkım işlemine başladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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DÜNYACA ÜNLÜ SAHİL MANZARALI İMARA AYKIRI YAPILAR YIKILIYOR

Ekipler, Gökbel Mahallesi ve Kargıcak koyunda yıkım gerçekleştirdi.

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