Son dakika: Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Diyarbakır’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı. Yasağın ilk gününde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesildi.
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında güvenlik güçleri tarafından maskesiz sokağa çıktıkları belirlenen vatandaşlara ceza kesildi.
Maskesiz sokağa çıkma yasağının önemli bir karar olduğunu kaydeden vatandaşlardan Sedat Balyan, yasağın geç kalınan bir karar olduğunu söyledi. Balyan, ''Maskesiz sokağa çıkma yasağına bu süreçte devam edilmesi gerektiği kararındayım. Vatandaşlar alınan tedbirlere riayet etmemeye başladı. Bu yasak en azından caydırıcı oluyor ve insanların uymasını sağlıyor. Bayram öncesi vaka sayısı 20 iken 5 gün önce 250'ye yükseldiğini öğrendim. Bunun sebebi rehavettir. Vakaların tavan yaptığı bu süreçte hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi.
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