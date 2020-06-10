Siyanürle tüm ailesini katletmişti! Kardeşinin üzerine kredi çektiği ortaya çıktı
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle Bakırköy’de siyanürle ailesini ve kendisini öldüren iş adamı Bahattin Delen’in ölmeden önce kardeşi Mehmet Delen’in adına kredi çektiği ortaya çıktı. Evine gelen ihbarname sonrası krediden haberdar olan kardeş Delen, savcılığa başvurarak abisi tarafından yapılan sahteciliğin tespit edilmesini istedi.
İş adamı Bahattin Delen; geçtiğimiz yıl Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti. Savcılık olayın nedeni olarak "Bahattin Delen'in aşırı derecede borçlanıp bunalıma girmesi"ni göstermişti. Savcılık tarafından devam eden soruşturmada Bahattin Delen'in ağabeyi Mehmet Delen geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.
'AĞABEYİM BENİM ADIMA KREDİ ÇEKMİŞ'
Ağabeyinin vefatından sonra kredi kartı ödemesinin günün geçtiğine dair özel bir bankadan mesaj geldiğini söyleyen Delen, 'Bankayı arayıp durumu sordum. Banka görevlisi kredinin telefonda benim adıma aranmak suretiyle tahsis ettirildiğini söyledi. Görevlilerle konuşmaya devam ettiğimde telefondaki sesin ağabeyim Bahattin Delen'e benzediğini ufak bir iki detaydan sesin bana ait olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Ağabeyimin yaptığı sahtecilikten dolayı mağdur oldum' ifadelerini kullandı.
'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'
Evine gelen haczi durdurmak için kredinin üç taksitini ödemek zorunda kaldığını beyan eden kardeş Delen, 'Krediyi benim kullanmadığımı tespit edin. Ben borçlu durumdayım. Resmi makamlarca bankaya durumun izah edilmesini ve kredinin iptal edilmesini istiyorum' dedi. Kardeş Mehmet Delen'in ihbarı ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dilek Yaman/SABAH
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