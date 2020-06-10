10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Siyanürle tüm ailesini katletmişti! Kardeşinin üzerine kredi çektiği ortaya çıktı

Siyanürle tüm ailesini katletmişti! Kardeşinin üzerine kredi çektiği ortaya çıktı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle Bakırköy’de siyanürle ailesini ve kendisini öldüren iş adamı ’in ölmeden önce kardeşi ’in adına kredi çektiği ortaya çıktı. Evine gelen ihbarname sonrası krediden haberdar olan kardeş Delen, savcılığa başvurarak abisi tarafından yapılan sahteciliğin tespit edilmesini istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
SİYANÜRLE TÜM AİLESİNİ KATLETMİŞTİ!

İş adamı ; geçtiğimiz yıl Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti. Savcılık olayın nedeni olarak "Bahattin Delen'in aşırı derecede borçlanıp bunalıma girmesi"ni göstermişti. Savcılık tarafından devam eden soruşturmada Bahattin Delen'in ağabeyi geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

İstanbul Bakırköy'de siyanür faciası! Bir aile daha... |Video İSTANBUL BAKIRKÖY'DE SİYANÜR FACİASI! BİR AİLE DAHA... |VİDEO

'AĞABEYİM BENİM ADIMA KREDİ ÇEKMİŞ'

Ağabeyinin vefatından sonra kredi kartı ödemesinin günün geçtiğine dair özel bir bankadan mesaj geldiğini söyleyen Delen, 'Bankayı arayıp durumu sordum. Banka görevlisi kredinin telefonda benim adıma aranmak suretiyle tahsis ettirildiğini söyledi. Görevlilerle konuşmaya devam ettiğimde telefondaki sesin ağabeyim Bahattin Delen'e benzediğini ufak bir iki detaydan sesin bana ait olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Ağabeyimin yaptığı sahtecilikten dolayı mağdur oldum' ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Evine gelen haczi durdurmak için kredinin üç taksitini ödemek zorunda kaldığını beyan eden kardeş Delen, 'Krediyi benim kullanmadığımı tespit edin. Ben borçlu durumdayım. Resmi makamlarca bankaya durumun izah edilmesini ve kredinin iptal edilmesini istiyorum' dedi. Kardeş Mehmet Delen'in ihbarı ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek Yaman/SABAH

Yine Siyanür dehşeti! Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu YİNE "SİYANÜR" DEHŞETİ! BAKIRKÖY'DE BİR EVDE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA