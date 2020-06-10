Kuruluş Osman 25. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 25. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz tek parça izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izleme ekranı...
Kuruluş Osman 25. yeni bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 25. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 25. bölüm tek parça kesintisiz tek parça izleme sayfası!
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM İZLE
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
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