10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak yağış uyarısı | 10 Haziran 2020 hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak yağış uyarısı | 10 Haziran 2020 hava durumu

2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ’in iç kesimleri, ’nun kuzeydoğusu ile , , , , , , , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Haziran 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN FLAŞ UYARI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra 'in iç kesimleri, 'nun kuzeydoğusu ile , , , , , , , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA