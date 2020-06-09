Giresun'da heyalan korkusu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kısa süreliğine kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.

İŞ MAKİNELERİ YOLU TEMİZLEDİ

Şebinkarahisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Asarcık mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kayan toprak ve taşlar, karayoluna doldu.



Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Bölgede tünel yapımı için çalışma yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu temizledi. Kısa süreliğine kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.