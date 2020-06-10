Onbaşı Eren’in intikamı alındı ailesi sevindi

Tunceli'de 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz ile 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenen 1 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz ile birlikte 6 teröristin Tunceli'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BİR NEBZE DE OLSA SEVİNDİ

Geçen sene Ramazan Bayramı'nın arifesinde şehit olan ve bayramın ilk günü Adana'da defnedilen Eren Yücel'in ailesi haberin ardından bir nebze de olsa sevindi.

"YÜREĞİMDEKİ ACI SÖNMEDİ"

Anne Sevtap Yücel oğlunun fotoğrafını öperken çocuklarının kanının yerde kalmadığını aktardı. Oğlunun odasına gözyaşları içerisinde giren anne Yücel İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörist öldüğü için sevindim. Geçen sene arife günü akşamı haberini almıştık. Bayramın ilk günü toprağa verdik oğlumu. Çok sevindim o terörist bulunup öldürüldüğü için. Yüreğimdeki acı sönmedi ama bir miktar da olsa sevindim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLARINA BAKARAK KENDİSİNİ AVUTTU

Oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Sevtap Yücel, "Devletimizden Allah razı olsun. Diyecek bir sözüm yok. 27 yaşındaydı daha çocuğum. Odasına her zaman giremiyorum şimdi sizin için girdim" dedi. Baba Cabbar Yücel ise oğlunun odasında gözyaşları içerisinde oğlunun fotoğraflarına bakarak kendisini avuttu.