10 Haziran 2020, Çarşamba
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Roketsan'dan Türk Kızılay aracılığıyla 1000 Pakistanlı aileye yardım

Türk firmaları İslam coğrafyalarına yelken açtı. Türk savunma sanayi şirketi , aracılığıyla 1000 Pakistanlı aileye temel gıda paketi yardımında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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TÜRK FİRMALARI İSLAM COĞRAFYALARINA YELKEN AÇTI

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde yapılan gıda yardımı dağıtım etkinliğine 'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo katıldı.

Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan işini kaybedenler, dükkanlarını kapatanlar, yevmiyeli çalışanlar ile yetim ailelerine gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Camilo, tarafından Türk Kızılaya bağışlanan yardımların İslamabad, Ravalpindi, Karor ve Faysalabad kentlerinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırılacağını kaydetti.




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