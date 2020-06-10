CHP’li Başkan Osman Gürün’ün Bodrum açıklamalarına esnaf ve otelcilerden tepki geldi
Çin’den tüm dünyaya yayılan ve mart ayının ortalarından bu yana Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildi. Bu süreç sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ilginç bir açıklama yaparak “Pılını pırtını toplayan koşa koşa Bodrum’a geliyor” dedi. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre; Bodrum’a söylendiği gibi kimsenin gelmediğini kaydeden esnaf ve otelcilerden CHP’li başkanın bu sözlerine tepki gösterdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün geçen hafta yaptığı açıklamasına Bodrum esnafı ve otel sahiplerinden gelen tepkiler sürüyor. "Akın akın Muğla'ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek, hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için" şeklinde açıklama yapan CHP'li Başkan'ın sözlerine esnaf ve otelcilerden sert tepkiler geldi.
30 YILLIK OTELCİDEN TEPKİ
30 yıllık otel işletmecisi Macit Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu tepki gösterdiği demeç ile ilgili şunları kaydetti:
"Sayın Osman Gürün'ün demecini okuyunca 'acaba ben başka bir Bodrum'da mı yaşıyorum' dedim. Çünkü otellerin tamamı boş, müşteriler Temmuz-Ağustos için rezervasyon yaptırırken otelde alınan Koronavirüs tedbirlerini ayrıntıları ile soruyorlar. Biz otelciler tedbirlerimizi almış olmamıza rağmen Temmuz-Ağustos yüzde 30 rezervasyon oranında duruyor. Şu anda otellerimizde bir-iki oda müşteri var. Sayın Osman Gürün'ün 'pılını pırtısını toplayan Bodrum'a geliyor' demeci belki 2 konut sahibi dostları varsa onların gelmesinden dolayı böyle bir kanıya varmış olabilir.
"BÜTÜN ÜMİDİMİZ İÇ TURİZM"
Maalesef onların da ekonomimize katkıları yok. Keşke iç turizm canlansa… Bütün ümidimiz sadece iç turizme kaldı. Eğer hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmasaydı Temmuz Ağustos'ta ümit de olamazdı. İnşallah sosyal mesafe sınırları ve maske kullanımına dikkatle uyulursa virüs belirtisi gösteren insan sayısı azalır. Tatil için insanlar da bir güven oluşur. Bunun da başka yolu yoktur."
Sözlere tepki gösteren Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de "1 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle birçok işletmemiz sezona hazır. Biz misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Her yer açık olmasına rağmen şu anda işletmelerde yoğunluk görmüyoruz. İnsanlar duyarlı olduğu sürece hiçbir sorun yok, herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Bodrum'da vaka sayısıyla ilgili de bir sıkıntı duymuyoruz ancak kurallara uyulması çok önemli" dedi.
"GELENLER TATİLCİ DEĞİL YAZLIKÇI"
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Son günlerde Bodrum'a giriş yapan çok sayıda kişi olduğunu duyuyoruz. Gelen kişilerin hepsi otellere gelenler değil, yazlıkçılardır. 2 aydan fazla süren sıkıntılı apartman dairelerindeki sürecin ardından tatil beldesi olan marka şehir Bodrum'a yöneldiler. Özellikle normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan itibaren çok ciddi bir akınla karşılaştık. Umut ediyoruz ki bu akın biraz daha otellere doğru yönlenir. En azından zor durumda olan ve büyük sıkıntılar yaşayan otelcilerimiz bundan bir nebze faydalanabilsinler" şeklinde konuştu. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)
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