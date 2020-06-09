09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Gaziantep'te akılalmaz olay! Define için kazdığı çukurda öldü

Son dakika haberi... 'te define aradığı ileri sürülen kişi, kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alırken, cenaze ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Kurumuna gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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KAZDIĞI ÇUKURDA ÖLDÜ

İddiaya göre, 'in Yavuzeli ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte define arayan , çukur kazdığı esnada dengesini kaybederek düştü. Çukura düşen Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 50 yaşındaki Halil Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alırken, cenaze ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Kurumuna gönderildi.

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