Türkiye Bangladeş'i unutmadı! Yardımlar yerine ulaştı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbı malzeme destek paketi, 5 bin ameliyat maskesi, 1000 N95 maske, 1000 tıbbi tulum ve 2 adet solunum cihazından oluşuyor.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Khalil Rahman'ın katıldığı törenle Bangladeş Devlet Konukevi'nde malzemeler teslim edildi.
Khalil Rahman, TİKA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek son aylarda binlerce işçinin yurda dönmek zorunda kaldığını, onların topluma ve iş gücüne kazandırılması için TİKA ile ortak proje yapmak istediklerini söyledi.
Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla sadece Arakanlı Müslümanlara değil tüm halka yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.
TİKA Bangladeş Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu da TİKA'nın bu zamana kadar Bangladeş'in her bölgesinde sağlık, eğitim, insani yardım projeleri yaptığını, bu tür projelerle kardeş ülke Bangladeş'e desteğinin süreceğini ifade etti.
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