Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İstanbul'daki ürküten görüntüleri yorumladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Özlü, İstanbul'da yasaksız ilk hafta sonunda yaşanan olumsuz görüntüleri değerlendirdi, açıklanan son verileri de yorumlayan Bilim Kurulu üyesi "artış yaşanması olağan" dedi. Öte yandan koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması nedeniyle gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlara yönelik konuşan Özlü, kritik bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Özlü, İstanbul'da yasaksız ilk hafta sonunda yaşanan olumsuz görüntüleri değerlendirdi, açıklanan son verileri de yorumlayan Bilim Kurulu üyesi "artış yaşanması olağan" dedi.
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