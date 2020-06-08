08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İstanbul'daki ürküten görüntüleri yorumladı

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü İstanbul'daki ürküten görüntüleri yorumladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Üyesi , ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Özlü, 'da yasaksız ilk hafta sonunda yaşanan olumsuz görüntüleri değerlendirdi, açıklanan son verileri de yorumlayan Bilim Kurulu üyesi "artış yaşanması olağan" dedi. Öte yandan koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması nedeniyle gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlara yönelik konuşan Özlü, kritik bir açıklama yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ CANLI YAYINDA UYARDI

Sağlık Bakanlığı Üyesi , ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Özlü, 'da yasaksız ilk hafta sonunda yaşanan olumsuz görüntüleri değerlendirdi, açıklanan son verileri de yorumlayan Bilim Kurulu üyesi "artış yaşanması olağan" dedi.

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