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TİKA Tacikistan'da 1000 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (), Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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TİKA TACİKİSTAN'DA 1000 AİLEYE GIDA YARDIMI YAPTI

Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında 13 farklı temel gıda malzemesi ile koruyucu maske, deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı.

Tacikistan Sağlık ve Bakanlığı'na bağlı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı ile iş birliğinde daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 1000 aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

Ayrıca 9 Mayıs tarihinin Tacikistan'da Zafer Bayramı olarak kutlanması nedeniyle 2. Dünya Savaşı gazileri de projeye dahil edildi ve Duşanbe'de yaşayan 26 gaziye 'nın yardım kolileri takdim edildi.

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